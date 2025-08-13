أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد قري سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين

0 نشر
0 تبليغ

  • نائب محافظ الجيزة يتفقد قري سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد قري سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد قري سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قري سقارة وميت رهينة ودهشور لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية سقارة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية ميت رهينة ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية دهشور لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد 
وتكثيف أعمال وصلات الصرف المنزلية بقرية دهشور تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة القادمة
والتقي النائب بعدد من الأهالي  لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين 
والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة والمهندس عبد الرحمن الصمدي والمهندس مصطفي فاروق مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20250813-WA0019
IMG-20250813-WA0019
IMG-20250813-WA0020
IMG-20250813-WA0020
IMG-20250813-WA0021
IMG-20250813-WA0021
IMG-20250813-WA0022
IMG-20250813-WA0022
IMG-20250813-WA0016
IMG-20250813-WA0016
IMG-20250813-WA0018
IMG-20250813-WA0018
IMG-20250813-WA0005
IMG-20250813-WA0005
IMG-20250813-WA0023
IMG-20250813-WA0023
IMG-20250813-WA0017
IMG-20250813-WA0017
IMG-20250813-WA0010
IMG-20250813-WA0010
IMG-20250813-WA0013
IMG-20250813-WA0013
IMG-20250813-WA0008
IMG-20250813-WA0008
IMG-20250813-WA0011
IMG-20250813-WA0011
IMG-20250813-WA0006
IMG-20250813-WA0006
IMG-20250813-WA0014
IMG-20250813-WA0014
IMG-20250813-WA0007
IMG-20250813-WA0007
IMG-20250813-WA0015
IMG-20250813-WA0015
IMG-20250813-WA0012
IMG-20250813-WA0012
IMG-20250813-WA0009
IMG-20250813-WA0009
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا