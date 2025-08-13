نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد قري سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قري سقارة وميت رهينة ودهشور لمتابعة الحالة العامة للنظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية سقارة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية ميت رهينة ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية دهشور لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد

وتكثيف أعمال وصلات الصرف المنزلية بقرية دهشور تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة القادمة

والتقي النائب بعدد من الأهالي لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين

والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة والمهندس عبد الرحمن الصمدي والمهندس مصطفي فاروق مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20250813-WA0019

IMG-20250813-WA0020

IMG-20250813-WA0021

IMG-20250813-WA0022

IMG-20250813-WA0016

IMG-20250813-WA0018

IMG-20250813-WA0005

IMG-20250813-WA0023

IMG-20250813-WA0017

IMG-20250813-WA0010

IMG-20250813-WA0013

IMG-20250813-WA0008

IMG-20250813-WA0011

IMG-20250813-WA0006

IMG-20250813-WA0014

IMG-20250813-WA0007

IMG-20250813-WA0015

IMG-20250813-WA0012