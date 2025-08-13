رئيس الوزراء: وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام وعرضها على الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 04:32 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم الانتهاء من وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرضها عليه تمهيداً لبدء تنفيذها.

وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بقانون الإيجار القديم.

وأكد أن التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، لافتا إلي أنه سيعقد اجتماع مجلس محافظين يوم السبت لبدء تفعيل هذه اللجان .