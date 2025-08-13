الإخوان روجت الشائعة والداخلية تكذبها: لم تحدث أعمال بلطجة بجوار كمين أمني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 03:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى، حدثت مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" وأحد مرافقيه، وسائق دراجة نارية "تروسيكل"، بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بعيداً عن أى من الأكمنة الأمنية لخلاف على أولوية المرور، إستخدم خلالها سائق التوك توك سلاح أبيض، وتم ضبط إثنين منهم فى حينه والسلاح المستخدم فى الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما (وجارى ضبط المتهم الهارب)، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد.