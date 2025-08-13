نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشديد عقوبات مخالفات الملاحة الداخلية في تعديلات جديدة على القانون رقم 10 لسنة 1956 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 الخاص بالملاحة الداخلية، والذي يتضمن فرض عقوبات بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية على المخالفات المرتكبة، مع تغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما فرض التعديل غرامات على عدم إبراز التراخيص أو المستندات اللازمة للسفن والمراكب أثناء العمل، في إطار جهود الدولة لتنظيم قطاع الملاحة الداخلية وضمان السلامة الملاحية.