نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

أهداف المبادرة

من المقرر أن تتضمن المبادرة حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

أهمية المبادرة للمواطنين

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة التضخم ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة وكميات كافية في الأسواق المحلية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن آليات تنفيذ المبادرة، والفترة الزمنية المقررة لتطبيقها، إضافة إلى الفئات المستهدفة وأوجه الدعم المقدمة.