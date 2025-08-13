نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار جمهوري بتعيين مساعدين جدد لوزير العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من القضاة مساعدين لوزير العدل، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وموافقة مجلس القضاء الأعلى في جلساته المعقودة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 و26 نوفمبر 2024 و22 يونيو 2025، وبناءً على عرض وزير العدل.

أسماء القضاة المعيّنين

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم ندب كل من:

القاضي صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض – مساعد أول لوزير العدل.

القاضي إيهاب أديب بولس غبريال، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

القاضي طارق إبراهيم محمد حربي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

القاضية سوزان عبدالرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

القاضي الدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.

القاضي أحمد خيري حسين فخري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.

تنفيذ القرار

نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية وتكليف وزير العدل بتنفيذه.