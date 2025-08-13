نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشارك في جنازة الراحل علي المصيلحي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، في صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، والتي أُقيمت اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

حضور رسمي وشخصيات عامة

شهدت الجنازة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين الحالي، والدكتور أسامة الأزهري، ووزير الأوقاف، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، أبرزهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

مسيرة وطنية حافلة

رحل الدكتور علي المصيلحي، أمس، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة وطنية متميزة في خدمة الدولة المصرية، شغل خلالها عدة مناصب بارزة كان أبرزها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث عُرف بإسهاماته في تطوير منظومة الدعم والسلع التموينية.