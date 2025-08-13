الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان التوازن المالي لصناديق المعاشات على المدى الطويل، أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

لو مواليد بعد 1970م.. مفاجأة سارة تسعد هذه الفئات بعد قرار الحكومة | وهذا موعد تنفيذه

تسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا لكافة الفئات، سواء العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو القطاع الخاص، أو العمالة غير المنتظمة. ويتم تنفيذ القرار على مراحل وفقًا لتواريخ الميلاد، على النحو التالي:

مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا في يوليو 2032.

مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا في يوليو 2034.

مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا في يوليو 2036.

مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا في يوليو 2038.

مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا في يوليو 2040.

أسباب التطبيق التدريجي لهذا القانون

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن القرار جاء استجابة لجملة من التحديات التي تواجه منظومة التأمينات، أبرزها:

ارتفاع متوسط الأعمار بين المواطنين.

الزيادة المستمرة في أعداد المستفيدين من المعاشات.

محدودية الموارد المالية المخصصة للصناديق التأمينية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات، وإنما تسعى أيضًا لتعزيز العدالة التأمينية بين مختلف شرائح المجتمع، وتوفير استقرار أكبر في سوق العمل، مع تحسين إدارة الكفاءات داخل المؤسسات.

وأوضحت الجهات المعنية أن خطة رفع سن التقاعد تسري على جميع العاملين دون أي استثناءات، إلا إذا صدرت مستقبلاً قوانين أو تشريعات جديدة تحدد آلية مغايرة للتنفيذ.

وبذلك، تدخل مصر مرحلة جديدة من إصلاحات سوق العمل، في ظل مساعٍ حكومية لضمان توازن المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية المقبلة.