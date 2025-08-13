وزير الأوقاف: الدكتور على المصيلحى أوصى بالشيخ على جمعة يصلى عليه جنازته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق كان قد أوصى بأن يكون الشيخ على جمعة هو من يصلى عليه الجنازة.

وأدى، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة صلاة الجنازة على جثمان الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

وحدّدت أسرة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الدولة المصرية.