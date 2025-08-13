أخبار مصرية

رئيس الوزراء يشارك فى صلاة جنازة الراحل على المصليحي بمسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً - أدى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمشاركة عدد من الوزراء أبرزهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور أسامة الأزهرى ووزير الأوقاف، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين وأبرزهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة.

 

وحدّدت أسرة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، اليوم موعدا لجنازة الراحل، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة الدولة المصرية.

 

 

 

