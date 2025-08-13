الداخليية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض منقولاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض المنقولات الخاصة بها وإحداث تلفيات ببعضها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/5/2024 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات) بتضررها من (شقيق زوجها "عاطل") لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها ، وسرقة بعض المنقولات الخاصة بها من منزلها وإحداث تلفيات ببعضها لخلافات عائلية بينها وبين والدته .. وأمكن ضبطه فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفى وقت لاحق صدر حكم قضائى

ضده (تم ضبطه).. كما أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين - مقيمين بالدقهلية) وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين أن الثالث مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الأول وأرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.