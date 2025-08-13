أخبار مصرية

الداخليية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض منقولاتها

0 نشر
0 تبليغ

  • الداخليية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض منقولاتها 1/3
  • الداخليية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض منقولاتها 2/3
  • الداخليية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض منقولاتها 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً -     

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق طليقها وآخرين بالتعدى عليها وسرقة بعض المنقولات الخاصة بها وإحداث تلفيات ببعضها بالدقهلية. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/5/2024 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات) بتضررها من (شقيق زوجها "عاطل") لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها ، وسرقة بعض المنقولات الخاصة بها من منزلها وإحداث تلفيات ببعضها لخلافات عائلية بينها وبين والدته .. وأمكن ضبطه فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفى وقت لاحق صدر حكم قضائى 

ضده (تم ضبطه).. كما أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين - مقيمين بالدقهلية) وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين أن الثالث مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع الأول وأرشدا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

2e2c732b-9bb1-4240-8643-4e2589f81b44

 

 

0e94e2a8-ac8d-4cd7-8134-fe5cbcd28b1d
0e94e2a8-ac8d-4cd7-8134-fe5cbcd28b1d

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا