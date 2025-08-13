ضبط شخصين بتهمة تزوير العملات وترويجها على المواطنين بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح مادية متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما..وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" مقلدة - الأدوات المستخدمة فى عملية التقليد) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.