الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل تضمن قيام بعض الأشخاص بإستيقاف أحد الطلاب والإستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:12 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإستيقاف أحد الطلاب والإستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة فوجئ بـقيام (3 أشخاص "لايعلم بياناتهم") بإستيقافه وطلب مبلغ مالى منه ولدى رفضه إستولى أحدهم على هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة) وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.