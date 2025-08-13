نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تطلق معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

شهد حفل الافتتاح السيدة نجلاء صبحي، حرم وزير الخارجية، وعدد من زوجات الدبلوماسيين المصريين، وكان في استقبالهن الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والعلاقات العامة والمعارض.

منصة لدعم الأسر المنتجة والحرف التراثية

قام الحضور بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، واستمعوا لشرح تفصيلي حول المعروضات التي توظف الخامات المحلية بأسلوب مبتكر وتصميمات مستوحاة من التراث المصري، وأشادوا بجودة المنتجات ودقة الحرفية.

وأكد الأستاذ رامي عباس أن المعرض يعكس رؤية الوزارة في دعم وتمكين الأسر المنتجة والتسويق لمنتجاتهم، من خلال الجمع بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية، بما يعزز الصناعات التراثية ويدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إتاحة منتجات مبتكرة وعالية الجودة للعاملين بالوزارة والوزارات الأخرى.

15 عارضًا وكنوز من التراث المصري

ويضم المعرض 15 عارضًا يقدمون منتجات متنوعة، منها: السجاد اليدوي، الإكسسوارات المطعمة بالأحجار الكريمة، أعمال الزجاج والخوص المزخرف، مفروشات أخميم، المنتجات الخشبية، ملح سيوة، المشغولات الفضية، القفاطين الكتانية، والمفروشات المنزلية، بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

ثلاثة أيام من الحرف والإبداع

يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، حتى الخميس 14 أغسطس الجاري، ويستقبل العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى في الحي الحكومي.

1000501246

1000501245

1000501244

1000501241

1000501242

1000501243

1000501240