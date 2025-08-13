نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تبحث مقترحات معالجة وتدوير المخلفات بمقلب شبرامنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون البيئة وتنمية المجتمع اجتماعا لبحت العروض المقدمة من عددا من الشركات المعنية بمجال البيئة ومعالجة وتدوير المخلفات، لبحث عدة مقترحات لمعالجة وتدوير المخلفات بمقلب شبرامنت.

وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالملف البيئي وتحسين كفاءة عمل منظومة النظافة واليات تشغيل المدفن الصحي بشبرامنت.

وفي هذا السياق، أكدت هند عبد الحليم أن المحافظة تعمل على دعم وتشجيع الأفكار المبتكرة والمشروعات الجادة التي تسهم في تحسين إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مشددة على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتقليل الأثر البيئي، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة الحياة.

حضر الاجتماع محمد مرعي السكرتير عام المساعد واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وعددا من الإدارات المعنية.