نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم يتابع موقف عدد من المشروعات التنموية فى سيناء والدلتا الجديدة وسيوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى شبة جزيرة سيناء والدلتا الجديدة وسيوة.

84% نسبة تنفيذ مسارات نقل مياه بحر البقر لسيناء

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المسارين الناقلين للمياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٤%، وأيضا عرض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ ٧٥%.

الانتهاء من 21 مأخذ لري 120 ألف فدان في شمال سيناء



كما تم استعراض موقف تنفيذ ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٠ ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد، حيث تم نهو الأعمال في ٢١ مأخذ، وجاري العمل فى ٣ مآخذ أخرى والمتوقع نهوها قريبًا، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ٢١ مأخذ، وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ٣مآخذ أخرى.



كما تم عرض موقف التجمعات التنموية التى تم إنشاؤها بواقع ١٧ تجمع تنموي وسكني بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.



كما تم عرض مستجدات الأعمال فى مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، حيث يجرى العمل فى إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، كما يجرى غلق ٨٢ بئر جوفى شديد الملوحة مع حفر بدائل من الآبار العذبة.