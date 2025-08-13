نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: نهو (21) مأخذ والعمل فى(3) مآخذ على ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى شبة جزيرة سيناء والدلتا الجديدة وسيوة.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المسارين الناقلين للمياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل إلى 84%، وأيضا عرض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 75%.

كما تم استعراض موقف تنفيذ عدد (24) مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 120 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد، حيث تم نهو الأعمال بعدد (21) مأخذ، وجاري العمل فى (3) مآخذ أخرى والمتوقع نهوها قريبًا، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (21) مأخذ، وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (3) مآخذ أخرى.

كما تم عرض موقف التجمعات التنموية التى تم إنشاؤها بعدد (17) تجمع تنموي وسكني بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.

كما تم عرض مستجدات الأعمال فى مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، حيث يجرى العمل فى إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، كما يجرى غلق 82 بئر جوفى شديد الملوحة مع حفر بدائل من الآبار العذبة.