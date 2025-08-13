نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوط التضامن الاجتماعي تستقبل نحو 200 ألف اتصال في يوليو في المقال التالي

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما يقرب من 200 ألف اتصال خلال شهر يوليو الماضي عبر الخطوط الساخنة المختلفة، تنوعت بين استفسارات، وطلبات، وشكاوى متعلقة بخدمات الوزارة، ومنها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أعلى نسب الرد على اتصالات "تكافل وكرامة"

سجّل الخط الساخن لبرنامج "تكافل وكرامة" (19680) أعلى نسب الرد، حيث استقبل 104،742 اتصالًا، تم الرد على 99،207 منها بنسبة 95%. وتوزعت الاتصالات بين 59،622 استفسارًا، و16،971 طلبًا، و12،430 شكوى، وكانت المنيا والجيزة والبحيرة وأسيوط الأكثر تواصلًا، بينما جاءت جنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر في ذيل القائمة.

بنك ناصر الاجتماعي: القاهرة في الصدارة

استقبل الخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868) عدد 54،280 اتصالًا، تم الرد على 22،027 منها بنسبة 41%، أغلبها استفسارات (21،675)، إضافة إلى 166 طلبًا، و52 شكوى. وجاءت القاهرة في الصدارة، تلتها الجيزة ثم الإسكندرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

بلغ عدد الاتصالات على الخط الساخن (15044) الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة 23،174 اتصالًا، تم الرد على 13،104 منها بنسبة 90%، إلى جانب 8،588 اتصالًا تلقتها شركة "إي فاينانس" على نفس الرقم، تم الرد على 5،439 منها بنسبة 63%.

الخط الساخن الرئيسي للوزارة

استقبل الخط الساخن الأساسي (16439) عدد 7،582 اتصالًا، تم الرد على 7،328 منها بنسبة 97%، شملت 3،802 استفسار، و257 طلبًا، و1،000 شكوى، و1،079 متابعة شكوى، إضافة إلى طلبات متابعة أخرى.

صندوق مكافحة الإدمان وخط "أبناء مصر"

استقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) عدد 9،847 اتصالًا، تم الرد على 9،208 منها بنسبة 94%، أغلبها طلبات علاج (5،602) واستفسارات ومشورة (3،585).

أما خط "أبناء مصر" (19828) الداعم للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فاستقبل 169 اتصالًا، تم الرد على 145 منها بنسبة 86%.

تواصل على مدار الساعة

أكدت الوزارة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر خطوطها الساخنة، ومنها: