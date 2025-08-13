نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الجمعة وحرارة أسوان تقترب من 50 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف أنحاء البلاد حتى الجمعة 15 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مع تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة.

تفاصيل حالة الطقس

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية متوقعة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس بسرعة رياح بين 40 و60 كم/س وارتفاع أمواج بين 2 و3 أمتار.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

أمطار رعدية خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 41° – الصغرى 29°.

الإسكندرية: العظمى 36° – الصغرى 26°.

مطروح: العظمى 34° – الصغرى 25°.

سوهاج: العظمى 45° – الصغرى 30°.

قنا: العظمى 46° – الصغرى 31°.

أسوان: العظمى 49° – الصغرى 33°.