بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك تنفيذًا للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

آلية التقديم

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يُنشئ المستأجر حسابًا إلكترونيًا لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

يشمل التقديم تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية) ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عن طريق التمويل العقاري)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.

الفئات المستحقة للتقديم

الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو الزوج/الزوجة أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.

الوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

عمل لجان الحصر والتصنيف

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان حصر برئاسة قيادات المحافظات وعضوية ممثلين من وزارة الإسكان، هيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لتصنيف المناطق إلى:

مناطق متميزة (أكثر من 80 نقطة في التقييم).

مناطق متوسطة (من 40 إلى 80 نقطة).

مناطق اقتصادية (أقل من 40 نقطة).

تعتمد عملية التصنيف على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، متوسط المساحات، المرافق والخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات.

مدة عمل اللجان

تلتزم لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، على أن يُعلن المحافظ المختص النتائج في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.