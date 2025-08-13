نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأصدر 8 قرارات مهمة شملت تعديلات تشريعية ومشروعات تنموية وخدماتية على مستوى الجمهورية، وجاءت كالتالي:

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة.

إعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عامًا من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

شروط محددة للإعفاء وعقوبات مغلظة تصل للسجن 10 سنوات وغرامات حتى 200 ألف جنيه في حال المخالفة.

تعديل قانون الملاحة الداخلية

تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالنقل النهري، بما فيها الحبس حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه.

تخصيص أراضٍ لتطوير ميناء العريش

إعادة تخصيص أراضٍ للتوسعات وربط الميناء بخط سكة حديد بئر العبد – العريش – رأس النقب لصالح وزارة النقل.

بيع أرض لصالح شركة بتروجاس

اعتماد بيع 8 أفدنة بالمنوفية مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز.

إقامة مشروعات نفع عام

تنفيذ 8 مشروعات خدمية في 5 محافظات، تشمل مدارس، مستشفى خيري، مجمع أزهري، ومحطات غاز.

تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية

قرارات خاصة بمحافظتي المنيا وقنا في إطار قانون التصالح وتقنين الأوضاع.

التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وصيانة

موافقات لوزارات الصحة، الموارد المائية، والإسكان على عقود تنفيذ مشروعات وتطوير أنظمة دعم التمويل العقاري.

ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

تنظيم بيع أو حق الانتفاع للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وضع أسعار جديدة تسري من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، مع شروط مشددة على تغيير النشاط أو نقل الملكية.