عاجل- مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمنًا إعفاء سيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفق ضوابط محددة.

تفاصيل التعديل الجديد

حسب التعديلات، تُعفى سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 عامًا من الضرائب، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة أيًّا كانت نوع الإعاقة سواء كان قاصرًا أو بالغًا، على أن تكون للاستعمال الشخصي، ويقودها بنفسه أو عن طريق سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو وليه أو وصيه إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

الشروط الأساسية للإعفاء

عدم استفادة الشخص ذو الإعاقة من مزايا الضمان الاجتماعي.

سداد قيمة السيارة (أو جزء منها) من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

حظر التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، إلا بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حالة وفاة المستفيد.

الالتزام باستخدام السيارة للغرض المخصص لها فقط.

العقوبات المقررة للمخالفين