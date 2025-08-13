نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن القيم المقاسة في الظل.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

نهارًا: طقس شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية.

ليلًا: طقس مائل للحرارة رطب.

وأشارت الأرصاد إلى أن أسوان تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية بـ 49 درجة مئوية، بينما تسجل السلوم أقل درجة حرارة عظمى بـ 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات

القاهرة: 29 – 41

العاصمة الإدارية: 28 – 42

الإسكندرية: 26 – 36

الإسماعيلية: 26 – 42

شرم الشيخ: 34 – 45

الغردقة: 31 – 41

الأقصر: 32 – 48

أسوان: 33 – 49

نصائح الأرصاد للمواطنين