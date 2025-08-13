نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بتكثيف تنفيذ اتفاقيات التعاون بين مصر والأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أبرز الأنشطة الرئاسية ونتائج الزيارات الرسمية الأخيرة.

لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، في قصر الاتحادية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد مدبولي بالرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مؤكدًا أن التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية، مع رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تهدد أمنها المائي.

نتائج زيارة الأردن

كما استعرض مدبولي نتائج زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان.



وأكد أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان والوزراء من الجانبين كانت مثمرة، وأسفرت عن توافق على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

توجيهات الحكومة

وجّه رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بملفات التعاون المشترك مع الجانب الأردني، بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق والاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى خطط وبرامج عملية على أرض الواقع، بما يساهم في توطيد العلاقات بين البلدين وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.