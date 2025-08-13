نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية.. أماكن شاغرة بكليات الآداب والحقوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التنسيق عن الكليات التي لا تزال بها أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية (نظام حديث)، وتشمل هذه القائمة عددًا من كليات الآداب والحقوق بنظامي الانتظام والانتساب الموجه.

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة – الشعبة الأدبية:

كليات الآداب:

آداب جنوب الوادي (انتظام)

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب سوهاج (انتظام)

آداب انتساب موجه سوهاج

كليات الحقوق:

حقوق الزقازيق (انتظام)

حقوق طنطا (انتظام)

حقوق مدينة السادات (انتظام)

حقوق المنصورة (انتظام)

حقوق الإسكندرية (انتظام)

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

ويستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني فور بدء المرحلة الثالثة، مع الالتزام بترتيب الرغبات وفقًا للمجموع والتوزيع الجغرافي.