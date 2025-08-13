الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة لدعم الثروة الحيوانية في محافظة المنوفية، أعلن الدكتور ماجد عبد الظاهر، مدير مديرية الطب البيطرى، عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية غدا، 14 أغسطس 2025، في قرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون وهذه القافلة تأتي ضمن جهود المديرية للحفاظ على القطاع الزراعي وزيادة الوعي البيطري.

إطلاق قافلة بيطرية مجانية في قرية محلة سبك غداً

قال عبد الظاهر إن القافلة ستشمل جميع التخصصات البيطرية، حيث سيتم تقديم الكشف المجاني على الحيوانات وصرف العلاج المناسب دون أي تكاليف والقافلة ستتم بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة السادات، مما يضمن تقديم أحدث الخدمات الطبية للحيوانات.

تُعتبر هذه المبادرة جزءا من جهود الوزارة لتطوير الخدمات البيطرية وتعزيز صحة الحيوانات، حيث تسعى إلى تحسين نوعية الحياة للثروة الحيوانية في المنطقة ومن المتوقع أن تُسهم القافلة في تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية للمربين، مما يعكس أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية كعنصر أساسي في الاقتصاد المحلي.

يأتي هذا الإعلان كجزء من التزام الدولة بدعم القطاع البيطرى وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين صحة الحيوان وكفاءته ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة لضمان نجاحها والوصول لأكبر عدد من المربين والمزارعين في المنطقة.