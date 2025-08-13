نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بـ5 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أمس الثلاثاء، الدعاية الانتخابية للمرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة في خمس محافظات، على أن تستمر حتى بدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة أن الطعون على النتائج المعلنة للجولة الأولى يمكن تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 وحتى 24 أغسطس.

وتبدأ عملية التصويت في الإعادة للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، فيما يُجرى التصويت بالداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر في الجريدة الرسمية.

نتائج الجولة الأولى

أعلن القاضي حازم بدوي النتائج الرسمية للجولة الأولى، حيث بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 69،333،318 مواطنًا، وأدلى بأصواتهم 11،837،882 بنسبة مشاركة بلغت 17.1%، من بينها 11،321،071 صوتًا صحيحًا بنسبة 95.63%، و516،818 صوتًا باطلًا بنسبة 4.36%.

المحافظات والمرشحون المتأهلون للإعادة

الغربية: مجدي السيد عبد الله البري – أحمد مصطفى محمد الجعبرى

بني سويف: هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد – علي فايز بدوي علي

الأقصر: محمد عبد العليم حسين محمد – محمد محمود يسين أبو السعود

الإسماعيلية: مجدي سعد علي زايد – محمد غنام أحمد عمر

الوادي الجديد: عبد الحكم أحمد جبالي عيسى – خيري محمد خضر عليش

الإشراف والمتابعة

شهدت الجولة الأولى تنظيم عملية الاقتراع في 8،286 مقرًا انتخابيًا ما بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، بإشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمشاركة 9،500 قاضٍ، إضافة إلى متابعة 18 سفارة أجنبية و9 منظمات دولية و58 منظمة محلية، بجانب 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.