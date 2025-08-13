نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة من العطاء الوطني.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدًا اعتزازه بما قدمه الراحل من جهود مخلصة لخدمة مصر وأبنائها، حيث كان قامة وطنية بارزة ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة.

وأشار مجلس الوزراء إلى إسهامات الدكتور علي المصيلحي في تطوير منظومة السلع التموينية بكفاءة واقتدار، متمنيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.