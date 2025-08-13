نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية الـ14 إلى غزة ضمن مبادرة "زاد العزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء قافلة المساعدات المصرية الـ14 إلى قطاع غزة ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم جنوب ميناء رفح البري.

محتويات القافلة

قال مصدر مسؤول بميناء رفح البري إن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة، وتشمل:

سلال غذائية ودقيق وبقوليات.

وجبات معلبة وألبان أطفال.

مستلزمات طبية وأدوات عناية شخصية.

مياه ومساعدات لوجستية أخرى.

دعم متواصل من مصر

تأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية داخل القطاع، نتيجة الحصار وإغلاق المنافذ.

الأوضاع في غزة

منذ 2 مارس الماضي، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المنافذ المؤدية إلى غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، دون التوصل لاتفاق جديد، وفي 18 مارس، اخترقت الهدنة بشن غارات جوية عنيفة، وأعادت التوغل بريًا في عدة مناطق كانت قد انسحبت منها.



كما منعت سلطات الاحتلال دخول المساعدات والوقود ومستلزمات إيواء النازحين والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وفي مايو الماضي، سمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات عبر آلية أمنية بالتعاون مع شركة أمريكية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة والأونروا ومنظمات إغاثية دولية لمخالفته الآليات الدولية المعمول بها.