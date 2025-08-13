نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر يطرح تمويلًا للمصروفات المدرسية حتى 50 ألف جنيه بفوائد ميسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة برنامج تمويل المصروفات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بهدف دعم أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية، من خلال قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، وتغطي جميع المراحل التعليمية.

تفاصيل التمويل

مدة السداد:

10 أشهر في حالة تمويل سنة دراسية واحدة.

3 سنوات في حالة تمويل مرحلة تعليمية كاملة.

المصاريف الإدارية: 1.5% من قيمة التمويل تدفع مقدمًا.

غرامة التأخير: 1.5% شهريًا من قيمة القسط في حال التأخر عن السداد.

الضمانات المطلوبة

أصحاب المرتبات: تعهد بتحويل الراتب للبنك مع التأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

أصحاب المعاشات وورثتهم: تحويل المعاش أو الحصة الشهرية للبنك، مع وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على الحياة.

العاملون بالقطاع الخاص: ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، مع تعهد بتحويل المرتب.

أصحاب الودائع الادخارية: تجميد وديعة بقيمة المديونية طوال فترة السداد، مع الموافقة على الخصم منها وعائدها.

المستندات المطلوبة

يشترط البنك تقديم: