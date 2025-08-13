نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم في مصر.. موجة شديدة الحرارة وأمطار قد تصل لحد السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم المناطق، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية ونسب رطوبة مرتفعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، عن تكون شبورة مائية صباحية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



كما أشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المعلنة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات، مع اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40 – 60 كم/س وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

فرص سقوط أمطار قد تصل لحد السيول

القاهرة الكبرى: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري: أمطار رعدية خفيفة.

وسط وجنوب سيناء: أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول.

جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم