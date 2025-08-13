نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - القائمة الوطنية من أجل مصر تفوز بجميع دوائر الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي
الأربعاء 13/أغسطس/2025 - 02:38 ص 8/13/2025 2:38:57 AM
أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء، النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام القائمة، والتي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بجميع أنحاء الجمهورية.
وفيما يلي الإحصائيات التفصيلية لكل دائرة:
|الدائرة الانتخابية
|عدد الناخبين المقيدين
|عدد المصوتين
|نسبة المشاركة
|الأصوات الصحيحة
|الأصوات الباطلة
|أصوات القائمة
|نسبة أصوات القائمة
|أصوات غير القائمة
|نسبة أصوات غير القائمة
|القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
|25،850،913
|4،754،457
|18.39%
|4،703،797 (98.93%)
|50،660 (1.07%)
|4،669،609
|18.06%
|34،188
|0.13%
|شمال ووسط وجنوب الصعيد
|25،826،899
|4،361،724
|16.89%
|4،317،001 (98.97%)
|44،723 (1.03%)
|4،258،527
|16.49%
|58،474
|0.23%
|شرق الدلتا
|8،481،284
|1،315،883
|15.52%
|1،299،613 (98.76%)
|16،270 (1.24%)
|1،285،181
|15.15%
|14،432
|0.17%
|غرب الدلتا
|9،174،222
|1،414،169
|15.41%
|1،401،250 (99.09%)
|12،919 (0.91%)
|1،276،946
|13.92%
|124،304
|1.35%
إجراءات العملية الانتخابية
انطلقت الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس 2025، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وسط أجواء اتسمت بالشفافية والحيادية والانضباط القانوني، مع تطبيق أحدث وسائل التطور التقني لضمان نزاهة العملية الانتخابية.