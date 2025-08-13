عاجل - القائمة الوطنية من أجل مصر تفوز بجميع دوائر الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التفاصيل

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء، النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام القائمة، والتي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بجميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي الإحصائيات التفصيلية لكل دائرة:

الدائرة الانتخابية عدد الناخبين المقيدين عدد المصوتين نسبة المشاركة الأصوات الصحيحة الأصوات الباطلة أصوات القائمة نسبة أصوات القائمة أصوات غير القائمة نسبة أصوات غير القائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 25،850،913 4،754،457 18.39% 4،703،797 (98.93%) 50،660 (1.07%) 4،669،609 18.06% 34،188 0.13% شمال ووسط وجنوب الصعيد 25،826،899 4،361،724 16.89% 4،317،001 (98.97%) 44،723 (1.03%) 4،258،527 16.49% 58،474 0.23% شرق الدلتا 8،481،284 1،315،883 15.52% 1،299،613 (98.76%) 16،270 (1.24%) 1،285،181 15.15% 14،432 0.17% غرب الدلتا 9،174،222 1،414،169 15.41% 1،401،250 (99.09%) 12،919 (0.91%) 1،276،946 13.92% 124،304 1.35%

إجراءات العملية الانتخابية

انطلقت الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس 2025، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وسط أجواء اتسمت بالشفافية والحيادية والانضباط القانوني، مع تطبيق أحدث وسائل التطور التقني لضمان نزاهة العملية الانتخابية.