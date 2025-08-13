نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد تخفيض درجة القبول للثانوية العامة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنه يتم غدًا الأربعاء، اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة بناء على الرغبات الواردة من أولياء الأمور.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تخفيض درجة القبول إلى 220 درجة للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 م.

وان هذا التخفيض غدا الأربعا بعدا اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة بناء على الرغبات الواردة من أولياء الأمور.