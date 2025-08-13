حسام البدرى يقود أهلى طرابلس لتتويج بالدورى الليبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:37 صباحاً - قاد المدرب المصر فريقه أهلي طرابلس إلى التتويج بلقب الدوري الليبي للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي، بعد فوزه على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الحاسمة من مرحلة سداسي التتويج، التي أقيمت بمدينة ميلانو الإيطالية.

وجرت منافسات سداسي التتويج في إيطاليا بمشاركة أندية أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والاتحاد الليبي والهلال والأخضر والسويحلي، حيث نجح فريق العاصمة تحت قيادة البدري في حصد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد، محققاً اللقب عن جدارة واستحقاق.

في المقابل، توقف رصيد الهلال عند 8 نقاط، علماً أن الفريق الليبي كان بحاجة للفوز فقط في المباراة الختامية، بينما كان فريق البدري يحتاج للفوز أو التعادل لحسم اللقب.

وشهدت مباراة أهلي طرابلس والهلال تسجيل المدافع الرواندي مانزي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بضربة رأسية مميزة، قبل أن يضيف حمدو اللهوني الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد انطلاقة رائعة وانتهاء بتسديدة دقيقة استقرت في شباك الهلال.