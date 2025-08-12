ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ بالشرقية الفائزين فى الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:16 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الشرقية بالنظام الفردي والتي جاءت نتائجها كالتالى:

عدد الناخبين المقيدين بهذه الدائرة 4,867,259 ناخباً

عدد من أدلوا بأصواتهم 764,400 ناخباً بنسبة تعادل 15.70%

عدد الاصوات الصحيحة737,443 صوتاً بنسبة تعادل 96.47%

عدد الاصوات الباطلة26,957 صوتاً بنسبة تعادل 3.53 %

وتضمنت الأسماء فى محافظة الشرقية بالنظام الفردي

1. خالد محمد سعيد حسن شحاته

2. محمد مصطفى محمد لطفى مصطفى عبد الله

3. محمد سليم السيد عطيه ابو الخير

4. يحيى عاطف الشافعي عصر

5. عمرو محمد عبد الحميد التونسي

6. عبد الله محمد محمد الغزالي

7. ماجد دياب سليمان غانم