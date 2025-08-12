نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم بدوي يعلن اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ونسبة المشاركة في المقال التالي

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بنسبة مشاركة 17.1%، وفوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وتحديد مواعيد جولة الإعادة.

إعلان رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اعتماد النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمسرح التليفزيون المصري في الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد بدوي أن الشباب شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين، في مشهد يجسد وعي المصريين وانتماءهم لوطنهم، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا نحو تعزيز المشاركة السياسية بالتوازي مع مسار التنمية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

تفاصيل نسبة المشاركة والنتائج

كشف بدوي أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ 69 مليونًا و330 ألفًا و318 ناخبًا، فيما وصلت نسبة المشاركة الإجمالية إلى 17.1%.

وفي نظام القوائم، فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بعد حصولها على النسبة المطلوبة قانونًا، بينما يتنافس في النظام الفردي 424 مرشحًا، بينهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية.

فحص التظلمات والإجراءات القانونية

استعرض مجلس إدارة الهيئة جميع التظلمات المقدمة بشأن عمليات الاقتراع والفرز، حيث تم رفض 11 تظلمًا لعدم وجود أدلة، وعدم قبول 6 تظلمات لعدم اتباع الإجراءات القانونية المحددة.

وأكد بدوي أن جميع المراحل تمت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة من وسائل الإعلام والمنظمات المعنية.

مواعيد الطعون وجولة الإعادة

منحت الهيئة فترة 48 ساعة لتقديم الطعون على النتيجة، بحيث يكون آخر موعد يوم الخميس 14 أغسطس 2025.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال الفترة من 15 وحتى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

تُجرى الإعادة خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن نتيجتها النهائية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

رسالة شكر للمواطنين

بدوي كلمته برسالة شكر لكل من شارك في العملية الانتخابية، معتبرًا أن الإقبال، رغم التحديات، يعكس إرادة المصريين في دعم مؤسسات الدولة والحياة الديمقراطية.