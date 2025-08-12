نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يختتم رحلته لتشجيع السياحة العلاجية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن قضى أعضاء البعثة أسبوعًا في مدينة سيوة، قاموا خلاله بزيارة بحيرات المياه الكبريتية المالحة، وقضاء فترات العلاج بالدفن في الرمال والملح، وزيارة معالم المدينة، إضافة إلى فترات السمر ليلًا.

ودّع أفراد البعثة المسؤولين عن المنتجع والعمال وداعًا حارًا، وقدموا لهم الشكر الجزيل على الخدمات العظيمة التي قدموها لأفراد البعثة للعام الخامس على التوالي.

يُذكر أن اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أسعده استضافة الكابتن جهاد ناجي حميدة، عضو وكابتن منتخب مصر للسباحة للمعاقين، وهو أحد أعضاء أول فريق من المعاقين نجحوا في عبور بحر المانش بالتتابع عام 1981، وكانوا أول فريق تتابع ينجح في العبور ذهابًا وإيابًا عام 1986. وقد عبر الكابتن جهاد عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الرحلة.

ويتقدم رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، وأعضاء مجلس الإدارة، بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رعايته لهذا النشاط.

وإلى اللقاء في العام القادم، إن شاء الله، في رحلة أخرى لتشجيع السياحة العلاجية في مصر.