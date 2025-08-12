نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ­­­­­القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من شباب المصريين المقيمين بالخارج وطلبة الجامعات المصرية لقيادتى القوات البحرية وقوات الصاعقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب المصريين المقيمين بالخارج وطلبة الجامعات المصرية لقيادتى القوات البحرية وقوات الصاعقة وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تعريف الشباب بما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانيات متطورة تمكنها من الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

حيث بدأت الفعاليات بجولة داخل القوات البحرية إستمع الوفد خلالها لعرض تقديمى عن نشأة وتطورالقوات البحرية ودورها فى حماية السواحل المصرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجى، أعقبها تفقد عدد من الوحدات البحرية للتعرف على ما تتمتع به من قدرات قتالية ونظم تسليح متطورة وأجهزة حديثة تمكنها من تنفيذ كافة مهامها بكفاءة وإقتدار.

تلى ذلك قيام الوفد بزيارة لقيادة قوات الصاعقة تابع خلالها عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال الصاعقة والمرور على عدد من ميادين التدريب التخصصية ومشاهدة تنفيذ عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة أبرزت مدى الدقة العالية فى إصابة الأهداف والمهارات الميدانية التى يتمتع بها مقاتلوا قوات الصاعقة.

وفى ختام الفعاليات أعرب الوفد عن عميق شكره وإمتنانه للقوات المسلحة على تنظيم تلك الزيارات التى تسهم فى زيادة الوعى لديهم بما تمتلكه القوات المسلحة من منظومات قتالية متطورة وبما يبذله رجالها من تضحيات للحفاظ على ثرى مصر المقدس.