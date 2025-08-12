الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء الإعادة فى 5 محافظات بين 10 مرشحين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:20 مساءً - أعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى 5 محافظات بين 10 مرشحين.
وتتمثل جولة الإعادة فى محافظات الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.
وتجرى الإعادة فى محافظة الغربية بين كلا من :-
مجدى السيد عب الله البرى
احمد مصطفى محمد الجعبرى
فى محافظة بنى سويف بين كلا من :-
هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد
على فايز بدوى على
فى محافظة الاقصر بين كلا من :-
محمد عبد العليم حسين محمد
محمد محمود يسين ابو السعود
فى محافظة الإسماعيلية بين كلا من :-
مجدى سعد على زايد
محمد غنام احمد عمر
فى محافظة الوادى الجديد بين كلا من :-
عبد الحكم احمد جبالي عيسى
خيرى محمد خضر على