الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء الإعادة فى 5 محافظات بين 10 مرشحين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:20 مساءً - أعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى 5 محافظات بين 10 مرشحين.

 

وتتمثل جولة الإعادة فى محافظات الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.

 

 

 

وتجرى الإعادة فى محافظة الغربية بين كلا من :-

 

مجدى السيد عب الله البرى

 

احمد مصطفى محمد الجعبرى

 

 

فى محافظة بنى سويف بين كلا من :-

هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد

 

على فايز بدوى على

 

 

فى محافظة الاقصر بين كلا من :-

محمد عبد العليم حسين محمد

 

محمد محمود يسين ابو السعود

 

 

فى محافظة الإسماعيلية بين كلا من :-

مجدى سعد على زايد

 

محمد غنام احمد عمر

 

 

فى محافظة الوادى الجديد بين كلا من :-

عبد الحكم احمد جبالي عيسى

 

خيرى محمد خضر على

 

