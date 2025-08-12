مفتى القدس لـ"إكسترا نيوز": مصر الشقيقة الكبرى والحاضنة للقضية الفلسطينية ولم تغلق معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:20 مساءً - أكد الدكتور محمد حسين، مفتى القدس والديار الفلسطينية، أن الدولة المصرية تعطى إهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية وهى الحاضنة لها والشقيقة الكبرى لفلسطين، ونحن لا نقلل من الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد حسين، خلال لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز، على هامش فعاليات المؤتمر العالمى العاشر لدور وهيئات الإفتاء، أن كل فلسطينى منصف وينتمى إلى قضيته وكل فلسطينى مضطلع على الدور الذى قدمته مصر على امتداد تاريخ القضية الفلسطينية يدرك تماما أن مصر هى إن لم تكن فى المقدمة فهى من المتقدمين فى خدمة القضية ورعايتها والوقوف بجانب الشعب الفلسطينى فى كل الظروف والأحوال.

ولفت مفتى القدس إلى الموقف المصرى الصلب فى منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما وقفت الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية فى منع أبناء الضفة الغربية للأراضى الأردنية.

وأكد مفتى القدس أن مصر لم تغلق معبر رفح ولا ترفض أن تأتى كل المساعدات من خلالها، وتحرص على إدخال المساعدات إلى غزة، لكن المشكلة فى الجانب الإسرائيلى الذى يهدد بقصف القوافل إذا دخلت بدون إذنه وما غير ذلك من تعنت.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قدمت مساعدات كثيرة لغزة وفى المجال الطبى واستقبلت العديد من المصابين، وهى الآن تحتضنهم فى مستشفياتها وترعى المصابين من أبناء غزة، وهو موقف إنسانى لمصر نشكره فى كل الأحوال.

ويُعد المؤتمر منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء في ظل الثورة التقنية، وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، بما يُسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.