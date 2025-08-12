نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|الآن.. بث مباشر مؤتمر إعلان النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مؤتمر إعلان النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

يشهد مسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، مساء اليوم الثلاثاء، حدثًا سياسيًا مهمًا يتمثل في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء الهيئة من مراجعة كافة إجراءات الاقتراع والفرز، وفحص التظلمات المقدمة من المرشحين، إضافة إلى احتساب أصوات المصريين في الخارج وضمها إلى نتائج الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإعلان النتائج أمام الرأي العام.

بث مباشر نتيجة الانتخابات

بث مباشر قناة إكسترا نيوز

https://www.youtube.com/live/BG0OMkJ7Azg?si=gO_SkdwsFuKdJMSa

بث مباشر قناة القاهرة الإخبارية

https://www.youtube.com/live/7oFvwht4wmg?si=DYTBDMC88QW6CQdq.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة وفحص التظلمات

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعًا لفحص التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز.

وأسفر الفحص عن عدم قبول 6 تظلمات لتقديمها بغير الطريق الذي حدده القانون ورفض 11 تظلمًا موضوعًا، لعدم احتوائها على أي دليل أو مستند يدعمها.

مراجعة إجراءات الفرز وضم أصوات الخارج

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة إجراءات فرز الأصوات في جميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما تم إضافة تصويت المصريين بالخارج إلى نتائج كل دائرة انتخابية، بما يعكس حرص الهيئة على احتساب أصوات جميع الناخبين، سواء في الداخل أو الخارج، قبل إعلان النتيجة النهائية.

أهمية إعلان النتيجة النهائية

يمثل المؤتمر الصحفي اليوم محطة حاسمة في العملية الانتخابية، حيث يتم إغلاق ملف انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالإعلان الرسمي عن النتائج، بما يتيح للمرشحين والناخبين الاطلاع على الصورة النهائية للعملية، في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة.