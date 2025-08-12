نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات تعلن نتائج القوائم في القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بنظام القوائم، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والتي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في عدد من الدوائر.

في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، فازت القائمة الوطنية بـ 37 مقعدًا.

وبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظة 25 مليون و850 ألف و913 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 4 ملايين و754 ألف و457 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 18.39%.



وسجلت الأصوات الصحيحة 4 ملايين و703 آلاف و797 صوتًا بنسبة 98.93%، بينما بلغت الأصوات الباطلة 50 ألفًا و660 صوتًا بنسبة 1.7%، وحصلت القائمة على 4 ملايين و686 آلاف و906 صوتًا بنسبة 18.6%.

أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، والتي تضم 13 عضوًا، فقد بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 8 ملايين و841 ألف و284 ناخبًا، وشارك في التصويت مليون و315 ألف و883 ناخبًا بنسبة 15.52%.

وسجلت الأصوات الصحيحة مليون و299 ألف و613 صوتًا بنسبة 98.97%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 16 ألف و270 صوتًا بنسبة 1.24%، وحصلت القائمة على مليون و285 ألف و181 صوتًا بنسبة 15.15%.

وأكدت الهيئة أن إعلان هذه النتائج جاء بعد الانتهاء من المراجعات النهائية لكافة اللجان الفرعية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تمت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.