عاجل- فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بـ37 مقعدًا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، بعدد 37 عضوًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

إحصاءات الناخبين ومعدل المشاركة

بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظة القاهرة 25،850،913 ناخبًا، فيما شارك في التصويت 4،754،457 ناخبًا، بنسبة إقبال بلغت 18.39%.

الأصوات الصحيحة والباطلة

سجلت الهيئة 4،703،797 صوتًا صحيحًا بنسبة 98.93%، مقابل 50،660 صوتًا باطلًا بنسبة 1.7%.

أما عدد الأصوات التي منحت ثقتها للقائمة الوطنية فقد بلغ 4،686،906 صوتًا، بنسبة 18.6% من إجمالي الناخبين.