نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد جنازة الدكتور علي المصيلحي ومكان العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل أسرة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، العزاء بعد غد الخميس 14 أغسطس 2025، في دار مناسبات الشرطة بمدينة 6 أكتوبر. ومن المتوقع حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وزملاء الفقيد، وكبار المسؤولين لتقديم واجب العزاء في رجلٍ ترك بصمة واضحة في العمل العام.

محطات بارزة في المسيرة السياسية

شغل المصيلحي منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة مصطفى مدبولي الأولى، كما ترأس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل أن يستقيل تمهيدًا لتوليه حقيبة التموين. وتولى سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي في حكومتي أحمد نظيف الثانية وأحمد شفيق، حيث لعب دورًا مهمًا في تطوير السياسات الاجتماعية.

النشأة والخلفية التعليمية

وُلد الدكتور علي المصيلحي عام 1949 في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بامتياز مع مرتبة الشرف في الهندسة الإلكترونية. واصل مسيرته الأكاديمية بحصوله على الماجستير من جامعة Paris VI عام 1977، ثم الدكتوراه من “Ecole Poly Technique” بباريس عام 1980 في مجال استخدام الحاسبات لتصميم الدوائر المصغرة.

المناصب والمسؤوليات

بدأ عمله الأكاديمي كرئيس لقسم الحاسب في الكلية الفنية العسكرية حتى عام 1991، ثم انتقل إلى القطاع الخاص حيث تولى منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا. وفي عام 1999، عُيّن كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري في 2002، قبل أن يتسلم وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية 2005.

إسهامات في قطاع التموين

خلال قيادته لوزارة التموين، ساهم المصيلحي في تطوير منظومة الدعم التمويني، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية. كما أدار ملفات حساسة بحكمة وشفافية، واستجاب سريعًا لأزمات السوق وعمل على ضبط الأسعار، مما أكسبه احترام وتقدير العاملين والمواطنين.

رحيل قامة وطنية

رحل الدكتور علي المصيلحي في 12 أغسطس 2025 عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالإخلاص والكفاءة. وسيظل إرثه المهني والوطني شاهدًا على عقود من العمل الجاد في خدمة مصر، حيث جمع بين العلم والخبرة والإرادة الصادقة للنهوض بالقطاعات التي تولى مسؤوليتها.