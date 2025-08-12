نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تكشف عن 516 ألف صوت باطل في انتخابات الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عدد الأصوات الباطلة في نظام الفردي بلغ 516 ألفًا و818 صوتًا.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد بماسبيرو، أوضح بدوي أن 11 مليونًا و650 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة 17.1% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، مشيدًا بوعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي.

الطعون وجولة الإعادة

أشار رئيس الهيئة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد نتائج الاقتراع والفرز، موضحًا أن الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 12 أغسطس.

كما يمكن للمرشحين تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى 14 أغسطس، على أن تُفصل هذه الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي في 24 أغسطس، فيما يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وبالداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن النتيجة النهائية في 4 سبتمبر 2025.

إشراف قضائي ومتابعة دولية

أجريت عملية الاقتراع في 8،286 مقرًا انتخابيًا، بإشراف 9،500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع مراعاة توزيعهم على لجان بمحافظاتهم.

كما تابعت الانتخابات 18 سفارة أجنبية و9 منظمات دولية، إضافة إلى 58 منظمة محلية، و168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية.