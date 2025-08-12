نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 مليون صوت صحيح في انتخابات الشيوخ 2025 بالنظام الفردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



وأشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي بلغ 11 مليونًا و321 ألفًا و70 صوتًا، من إجمالي 11 مليونًا و650 ألف ناخب شاركوا في التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 17.1% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

إجراءات جولة الإعادة

أوضح بدوي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بماسبيرو، أن جولة الإعادة ستبدأ حملاتها الدعائية اعتبارًا من الثلاثاء 12 أغسطس، على أن يتم تقديم الطعون على النتائج أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة، وبحد أقصى 14 أغسطس.



وتفصل المحكمة في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، ثم يبدأ الصمت الانتخابي ظهر يوم 24 أغسطس، يلي ذلك التصويت في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2025.

إشراف ومراقبة دولية ومحلية

شهدت عملية الاقتراع، التي جرت في 8،286 مقرًا انتخابيًا، إشرافًا قضائيًا كاملًا من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9،500 قاضٍ.

كما تابعت الانتخابات 18 سفارة أجنبية، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إضافة إلى 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.