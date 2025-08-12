نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور أحمد الحداد، رئيس دائرة الافتاء في دبي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في المجالات الدعوية والعلمية والثقافية.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال تدريب الأئمة وتأهيل الدعاة، وتطوير الخطاب الديني بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتعزيز جهود نشر الفكر المستنير، إضافة إلى مناقشة المبادرات المشتركة لمواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

يأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية في الدول الشقيقة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز العمل المشترك.