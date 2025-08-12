أخبار مصرية

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 1/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 2/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 3/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 4/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 5/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 6/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 7/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 8/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 9/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 10/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 11/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 12/13
  • وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات 13/13

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور أحمد الحداد، رئيس دائرة الافتاء في دبي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في المجالات الدعوية والعلمية والثقافية.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال تدريب الأئمة وتأهيل الدعاة، وتطوير الخطاب الديني بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتعزيز جهود نشر الفكر المستنير، إضافة إلى مناقشة المبادرات المشتركة لمواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

يأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية في الدول الشقيقة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز العمل المشترك.

25af99b678.jpg
654f056eea.jpg
a0361f2610.jpg
54468ac3be.jpg
92553859d1.jpg
cdf51595b0.jpg
4fc0808bf4.jpg
1eaf4947a8.jpg
18075f3649.jpg
1a9b394e81.jpg
2216d73ed5.jpg
8b2ee165e7.jpg
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا