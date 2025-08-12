نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 69 مليون ناخب مقيد بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.. إعلان النتيجة الرسمية لجولة الشيوخ الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ 69 مليونًا و333 ألفًا و138 ناخبًا.



وأوضح بدوي أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 11 مليونًا و650 ألف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%، مشيرًا إلى رصد الهيئة إقبالًا من الناخبين في مختلف المحافظات، مثمنًا وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي.

اعتماد النتائج والتحضير لجولة الإعادة

اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم لاعتماد نتائج الاقتراع والفرز. ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من 12 أغسطس، على أن تقدم الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى يوم 14 أغسطس.



وستفصل المحكمة في الطعون بين 15 و24 أغسطس، يليها بدء الصمت الانتخابي ظهر يوم 24 أغسطس، على أن يُجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وللمصريين بالداخل يومي 27 و28 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية في 4 سبتمبر بالجريدة الرسمية.

تفاصيل العملية الانتخابية والرقابة

جرت عملية الاقتراع في 8،286 مقرًا انتخابيًا بين مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، تحت إشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9،500 قاضٍ تم توزيعهم وفق محل إقامتهم.

وشهدت الانتخابات متابعة 18 سفارة معتمدة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.