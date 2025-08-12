مصدر بالرئاسة الفلسطينية: إدارة غزة من اختصاص السلطة والحكومة دون غيرهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:24 مساءً - قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، إن إدارة قطاع غزة هي من اختصاص السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية دون غيرهما، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضخ أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وتابع مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: "نطالب سمير حليلة بالكف عن نشر الأكاذيب"، مشيرا إلى أن تصريحات حليلة التفاف على الموقف الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية والأطراف العربية تعيين د. سمير حليلة حاكما لقطاع غزة.

وأكد "حليلة" أن تعيينه حاكما لغزة مقترح مقدم منذ عام ونصف، يتضمن أن تكون إدارة غزة تحت اشراف لجنة الجامعة العربية والتي تشمل اللجنة السداسية، لإدارة الشؤون المدنية في غزة وضبط الامن مشيرا إلى حركة حماس موافقة على المقترح.

وكشف حليله أن المقترح المقدم يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، لحفظ النظام والأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية لحفظة الأمن لاحقا.