الوطنية للانتخابات : 11 مليونا أصوات صحيحة بالنظام الفردى فى انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:24 مساءً - أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي، والتي وصلت نحو 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بماسبيرو، أنه أدلى في انتخابات مجلس الشيوخ ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%، وذلك من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، إن الهيئة رصدت إقبالًا من قبل الناخبين، في مختلف محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وثمّن وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم في عملية الاقتراع.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم قبل انعقاد المؤتمر حيث قام المجلس باعتماد نتيجة الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس، على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 اغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.



يذكر أن عملية الأقتراع تمت في 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، وتابع الانتخابات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية و168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.